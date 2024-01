Estorsione per il "furto d’amore". Chiesta una condanna a sei anni

Come “risarcimento“ per avergli soffiato la fidanzata pretese di avere in cambio 15.000 euro in contanti. Richiesta che fu “accompagnata“ dalla ’presenza’ di una pistola che l’imputato mostrò alla sua vittima. L’uomo, cinese di 57 anni, è finito sul banco degli imputati con la pesante accusa di estorsione. Ieri la Procura ha chiesto una condanna a sei anni di reclusione. Il processo è stato rinviato e alla prossima udienza, il 23 febbraio, sarà la volta della difesa, rappresentata dall’avvocato Antonino Denaro. La vittima, assistita dall’avvocato Massimo Mariotti, si è costituita parte civile e ieri ha appoggiato la richiesta della pesante condanna avanzata dal pubblico ministero.

I fatti contestati nel procedimento risalgono al 2015 e sarebbero emersi a margine di un’altra indagine dei carabinieri. Secondo quanto emerso, l’imputato avrebbe preteso dal connazionale ben 15.000 per avergli portato via la fidanzata. In Cina c’è l’uso di monetizzare tutto, perfino il ’furto di amore’ e così al cinese non sarà sembrato neppure strano pretendere di avere quei soldi per aver perso la compagna. Secondo quanto riferito, i due avrebbero avuto una lunga trattativa per stabilire la cifra e si sarebbero accordati per 10.000 euro. Soldi che la vittima avrebbe consegnato al suo aguzzino che per rendere le minacce ancora più efficaci avrebbe mostrato perfino una pistola.

La donna, poi, iniziò una relazione con la vittima e in seguito i due hanno messo su famiglia. Il passaggio di denaro, però, non è sembrato altrettanto lecito agli investigatori e il cinquantasettenne è stato indagato per estorsione. La ricostruzione su come si è svolto il passaggio di denaro è stata fornita dalla vittima e confermata dalla donna.

Il lungo processo è adesso alle battute finali ma ci sono voluti nove anni prima che si potesse intravederne la fine.

Durante il procedimento, la difesa ha sempre teso a smontare la ricostruzione fornita dall’accusa in quanto la vittima non avrebbe mai saputo spiegare dove prese i soldi per pagare il suo presunto aguzzino.

Al di là di come andrà a finire, la riflessione che sorge spontanea è perché questo processo ci abbia messo quasi nove anni dai fatti prima di arrivare alla conclusione. Adesso si attende l’arringa della difesa e finalmente (si spera) ci sarà la sentenza.

Laura Natoli