Estate rovente, nuovo record: picco di 42,4°

Il caldo africano non molla Prato ma, anzi, rilancia. La stazione meteorologica della "Fondazione Prato Ricerche", situata in via Galcianese, ha toccato i 42.4 gradi centigradi alle 14.45 di ieri. Un valore record per la città: i 42 gradi erano stati raggiunti sì ma a Comeana, nel pomeriggio di martedì. Insieme al dato estremo di via Galcianese, numerose stazioni meteorologiche pratesi hanno segnato valori oltre tra i 40 e i 41 gradi anche ieri, dopo quelli di mercoledì. Nel dettaglio: 40.5 in via Baracca e 41.3 in zona Sant’Ippolito. Valori estremi anche in provincia, con 41.4 a Poggio a Caiano e ancora 42 gradi nella zona di Comeana. Quella di questa settimana si conferma un’ondata di caldo record non solo come valori assoluti, ma anche durata e come periodo.

F.S.