Estate infinita. Ma le massimecaleranno

Caldo e temperature massime stabilmente sopra i 30 gradi. Ma ancora per poco. Il gran caldo di questi giorni ha ormai le ore contate anche in provincia. Da oggi infatti le massime scenderanno da 34 gradi a 29, primo segnale di un cambiamento di tendenza, seppure di lieve entità. Domani il Lamma, il centro meteo regionale, prevede "qualche pioggia, forse sull’Appennino", ma si tratterà sempre di fenomeni molto isolati e deboli. Il 15 settembre, primo giorno di scuola in Toscana, sarà all’insegna del bel tempo. Sabato, invece, ci attende un peggioramento, con "temporali anche forti a partire dalle zone costiere", mentre domenica il meteo ci regalerà un’altra bella giornata estiva.