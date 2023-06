Estate Eccentrica al Pecci Con Radio Papesse e dj set

Oggi nuova tappa dell’Estate Eccentrica al Pecci, la rassegna di appuntamenti a ingresso gratuito con cui il Centro torna a far vivere i suoi spazi come una piazza cittadina. Ogni serata si articola in tre diversi momenti. Alle 18 laboratori, live e talk danno vita alle sale di Eccentrica, la collezione permanente; dalle 19 in orario aperitivo, la serata si sposta nel teatro all’aperto, con i dj-set organizzati in collaborazione con OOH-sounds e PHASE, realtà indipendenti che operano sul territorio toscano nella ricerca e promozione della cultura elettronica. A concludere, dalle 21 fino a mezzanotte, i dj-set con protagoniste figure di rilievo della scena culturale indipendente. Alle 18 apre la serata Radio Papesse (foto), gruppo di produzione indipendente e archivio audio online che dal 2006, in radio, collabora e supporta artisti italiani e stranieri nella creazione di opere inedite, grazie alla produzione di interviste e percorsi sonori per musei e istituzioni culturali. Dalle 19, protagoniste le sperimentazioni sonore di DPK800, membro e dj del collettivo PHASE. Influenzato dalla dub e dalla jungle, è soprannominato Spotyphase, perchè sempre alla ricerca di qualcosa di fresco e nuovo da ascoltare. Conclude la seconda serata di Estate Eccentrica il dj-set di Carolina Martines, eclettica e difficile da configurare all’interno di un genere specifico. Co-fondatrice nel 2019 del collettivo Undicesimacasa e nel 2022 del progetto Bansheee, ha pubblicato mix per Noods Radio, Radio Raheem, Kiosk Radio e tra gli altri ha suonato a Macao, Fanfulla 5a, Cox18, Freakout Club, Imbarchino Valentino, Robot Festival, CieloTerra e altri.