Estate dura fra le vigne Si lotta con la peronospora

"Se non fosse per la minaccia a macchia di leopardo della peronospora avremmo avuto un’altra vendemmia da record, anche se ugualmente le attese sono tutt’altro che negative". Il direttore tecnico del Consorzio dei vini di Carmignano, Realmo Cavalieri, manifesta una certa preoccupazione in vista della vendemmia a causa dell’inaspettata invasione del terribile patogeno (un fungo che rappresenta un flagello per la vite e per i produttori). "La miscela esplosiva è stata determinata da un clima eccessivamente piovoso fino a giugno epoi dal caldo estremo di questo ultimo periodo. Com’è noto questo insieme di fattori rappresenta purtroppo terreno fertile per certe patologie che sono particolarmente aggressive. So di raccolti andati quasi interamente perduti", aggiunge Cavalieri.

Il caldo di luglio e agosto, soprattutto di questi ultimi giorni, se da una parte ha spalancato le porte a questa malattia della vite, dall’altro fa facilmente indovinare una eccezionale concentrazione zuccherina delle uve con un evidente alto tenore alcolico. Quindi una produzione di ottimo vino, ma inevitabilmente inferiore alle attese (come nel resto d’Italia): andamento che stiamo osservando negli ultimi anni proprio a causa del cambiamento climatico in atto. A maggior ragione non possono che essere considerati lodevoli gli sforzi dei consorziati di Carmignano che con perizia e impegno, tanto in vigna che in cantina, hanno conseguito risultati assai apprezzabili. Sempre "nell’Olimpo" i vini di Silvia e Mauro Vannucci, quelli super premiati di Capezzana, con la produzione interessante di Ambra, Le Farnete e Fabrizio Pratesi, il presidente del Consorzio.

"L’allarme peronospora dura dalla fine della passata primavera e sta investendo tutto il Paese – sottolinea proprio Pratesi – Purtroppo ogni anno dobbiamo misurarci con insidie sempre diverse, dovute specialmente a bruschi cambiamenti delle temperature che ormai seguono un andamento insolito. Comunque i danni possono essere limitati, ottenendo anche buoni risultati, se si adoperano le necessarie accortezze in vigna, a cominciare ad esempio da buoni impianti di irrigazione. La maggior parte della coltivazione delle vigne del Carmignano è di tipo biologico, quindi in assenza di anticrittogamici è ovvio che bisogna tenere gli occhi ben aperti e carpire i primissimi segnali di una qualsiasi aggressione patogena. A maggior ragione quando si parla di peronospora. Comunque il Consorzio è in piena ‘cartella di marcia’ e la vendemmia dovrebbe iniziare, partendo come sempre dal merlot, da metà settembre".

Soddisfazione senza presenza di ombre nell’azienda "Marchese Pancrazi" che a dirla con le parole del titolare sta godendo di un momento di felice espansione anche per quanto concerne l’impianto di nuove viti: "La vendemmia del pinot nero è da noi praticamente conclusa. Tutto è andato nel migliore dei modi, grazie al sistema di irrigazione ‘a goccia’: quindi le uve sono davvero belle e intatte, cosa che fa indovinare un’annata decisamente eccellente".

Guido Guidi Guerrera