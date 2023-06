Estate di manutenzioni stradali Da Oste alla Rocca: gli interventi

Sono iniziati i lavori di manutenzione, programmati dal Comune per garantire la sicurezza delle strade cittadine effettuati dalla società partecipata Consiag Servizi Comuni. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, i lavori andranno avanti fino al 23 giugno, maltempo permettendo. In caso di pioggia i tempi previsti per il completamento potrebbero allungarsi di qualche giorno. Nel dettaglio il Comune interverrà su via Scarpettini, nel tratto da via Aleramo e la via Pantano, dove saranno realizzati nuovi stalli di sosta e ridisegnati quelli esistenti. In via Rossini saranno realizzati stalli di sosta e ridisegnati gli attraversamenti pedonali, che saranno indicati con apposita segnaletica verticale. Attenzione anche alla centralissima via Aldo Moro, all’intersezione con via Ancona, dove saranno rifatte le linee di arresto e le strisce dei rallentatori ottici su i due lati di via Ancona. Rifacimento completo della segnaletica orizzontale presente in via Contardi tra la via Montalese e la via Fratelli Cervi, compresi gli stalli di sosta davanti agli studi medici della Misericordia. Al parcheggio, in prossimità dell’entrata del cimitero comunale di Rocca, saranno ridisegnati gli stalli di sosta e la linea di arresto. Più sicurezza per i pedoni che si recano al centro commerciale di Bagnolo: sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale, comprensivo di apposita segnaletica verticale, in via Giuseppe Di Vittorio all’intersezione con la via Berlinguer. In questi giorni sarà completata anche la sistemazione della nuova area di sosta lungo la via Carducci, prospiciente il nuovo parco e, in prossimità dell’entrata della scuola dell’infanzia ’Loris Malguzzi’ sarà riservato uno spazio di fermata per gli autobus che effettuano

il servizio scolastico.

"La sicurezza e il decoro della rete stradale comunale rappresenta da sempre una priorità per l’amministrazione comunale - sottolinea il sindaco Simone Calamai -. Ogni anno programmiamo una serie di interventi per il risanamento del manto stradale e dei marciapiedi che riguarda tutte le frazioni e che viene portato avanti in estate fino ai primi di ottobre.

Un lavoro che parte da un monitoraggio continuo che effettuiamo sulla nostra rete stradale e che mira ad intervenire con efficacia e tempestività sulle situazioni

più critiche".