Essere genitori quattro incontri con esperti

Come superare la frustrazione di non riuscire a comunicare in maniera efficace con le proprie figlie o con i propri figli? La Biblioteca Lazzerini offre un percorso gratuito rivolto a genitori di qualsiasi età, che avranno risposta alle domande che più spesso li affliggono nella difficile sfida di essere genitori presenti e accoglienti, e allo stesso tempo punto di riferimento solido per una crescita sana. Il percorso porta il titolo "Realtà e verità. Oltre il proprio sguardo. Comunicare per comprendere. Un percorso di crescita del proprio ruolo genitoriale": quattro incontri gratuiti per una vera e propria immersione nel mondo genitoriale che si terranno sabato 29 marzo dalle 10 alle 12, giovedì 3 aprile dalle 17 alle 19, sabato 12 aprile dalle 10 alle 12 e giovedì 17 aprile dalle 17 alle 19. È possibile partecipare anche ai singoli appuntamenti, senza seguire necessariamente tutto il percorso. L’iscrizione è consigliata all’indirizzo mail [email protected], per garantire a tutti di poter partecipare.

Verranno esplorati quali sono gli strumenti necessari per gestire le situazioni complesse e come fare a essere presenti anche nel conflitto per garantire un percorso di crescita sereno.