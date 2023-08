Esplora la Valle della Limentra Orientale, Consigli per Raggiungere le Mete più Ambite La Valle della Limentra Orientale è una meta di sfuggita dal caldo, con la chiusura del ponte a L'Acqua si consiglia di seguire la Porrettana o la Sp2 per raggiungere i borghi di Lentula, Casalino e Fossato, oppure la Sp2 fino a Cantagallo per La Rasa.