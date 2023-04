Esperti a confronto sui tumori gastroenterici

"Highlights in gastrointestinal cancers 2023", le novità più importanti nei tumori gastroenterici, è il tema del corso annuale che si tiene oggi e domani all’Art Hotel Museo e che vede a confronto professionisti esperti in campo oncologico sulle importanti novità emerse recentemente in questo campo. L’evento, giunto all’ottava edizione con la responsabilità scientifica della dottoressa Samantha Di Donato, oncologa all’ospedale, è patrocinato dall’Asl Toscana Centro, dalla Fondazione Sandro Pitigliani e da Aiom (Associazione Italiana Oncologia medica). La giornata di oggi è articolata in due sessioni: la prima dedicata al carcinoma colorettale in stadio iniziale e avanzato; la seconda al carcinoma epatocellulare. Nella seconda giornata in programma cinque sessioni sulle altre tipologie di tumore del tratto gastroenterico: dal carcinoma gastroesofageo, a quello delle vie biliari e del pancreas, con una sessione sui tumori rari. Una sessione è dedicata alla ricerca specifica sul cancro per la presentazione dei nuovi progetti che il gruppo gastroenterico di Prato sta portando avanti con la struttura di Ricerca traslazionale diretta da Luca Malorni e l’Unità di bioinformatica, diretta da Matteo Benelli. Parteciperanno anche Laura Biganzoli, direttore oncologia medica, Stefano Cantafio, direttore chirurgia Prato, Luisa Fioretto, direttore Dipartimento aziendale oncologico, Sara Melani, direttore sanitario del Santo Stefano e Stelvio Sestini, direttore medicina nucleare.