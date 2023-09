Esibizioni e street band nelle piazze

La festa non sarà solo per un giorno. Il programma dei festeggiamenti quest’anno non si chiuderà l’8 settembre ma proseguirà anche sabato 9, con esibizioni in piazza del Comune e piazza Santa Maria delle Carceri e una street band che dalle 17.30 alle 19.30 porterà la musica jazz, blues, funk e hip hop per le strade del centro storico. Quindi sabato, dalle 16 alle 18, Historiaedita Aps propone un pomeriggio di didattica e piccole degustazioni di cibi medievali. L’evento, dal titolo ’A merenda dal Mercante’, si terrà all’interno di Palazzo Datini. Insieme alla possibilità di una visita individuale ai locali della Casa Museo, in via ser Lapo Mazzei 42, i membri dell’associazione propongono una didattica sui temi dell’alimentazione storica tardomedievale. Sempre sabato 9 in piazza del Comune sarà presente anche la società di Danza Prato che proporrà l’esibizione ’Correva l’anno 1840... danze e costumi d’epoca’. Sarà presente anche l’associazione generale Ruian Italia danze cinesi in collaborazione con l’associazione Zhejiang con la sfilata di Qipao, abiti tradizionali cinesi. Girerà per il centro la street band MagicaBoola, e in piazza delle Carceri ci sarà la Compagnia dei Folli con ’Sway Love’, uno spettacolo acrobatico che verrà ripetuto alle 17, 18 e 19.