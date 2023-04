Esercizi di fantastica al Metastasio

Studiata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, all’interno del cartellone di MetRagazzi c’è la rassegna Millepiedi dedicata all’espressività del corpo e realizzata che domani alle 17 al Teatro Metastasio ospita Esercizi di fantastica, uno spettacolo di Associazione Sosta Palmizi. Nato da un’idea di Giorgio Rossi e ispirato dall’idea di Fantastica dello scrittore Gianni Rodari, lo spettacolo racconta con il linguaggio della danza e del movimento il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. Sulla scena, la storia è quella di una casa grigia, con tre personaggi grigi, annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, che si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, con lo sguardo sempre rivolto agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato, una farfalla che sposterà il loro sguardo altrove e che farà sì che la casa diventi teatro di nuove avventure e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti. Biglietti: ragazzi 6 euro, adulti 7 euro.