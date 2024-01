Esercitazione alla Toscochimica. Scatta l’sms di allerta per i cittadini

Come comportarsi in caso di incidente chimico-industriale? A Prato il 23 gennaio ci sarà una simulazione con il messaggio di test alla cittadinanza. Continua in Toscana la messa a punto di "IT-alert", il nuovo sistema di allarme di Protezione civile diretto alla popolazione, che dirama, a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Martedì dalle 14,30 alle 18 sarà simulato un incidente rilevante alla società Toscochimica di via Ettore Strobino, azienda per cui la Prefettura ha anche recentemente approvato l’aggiornamento del Piano di emergenza esterna in caso di incidente. Sarà simulato un incidente con la formazione di una nube di vapori tossici, dal pericoloso impatto sulla popolazione che abita, vive o lavora, nel raggio di due chilometri dalla sede.

Come funzionerà la procedura operativa? Intanto, il sistema di allarme attraverso il segnale acustico sarà udibile sia all’interno che all’esterno dello stabilimento Toscochimica. Per consentire le operazioni di soccorso e di intervento, le forze di polizia dovranno cinturare l’area di rischio, attraverso la chiusura degli accessi stradali all’azienda ai seguenti varchi: via Berlinguer/via Bruges/via Tods/via Cheminits/via Tourcoing/via Nea Ionia/via delle Fonti (sottopasso via Aldo Moro)/via dei Confini/via Nottingham/via Terrassa/via Guimaraes/via San Leonardo da Porto Maurizio/via Cheminits/via Viaccia a Mezzana. Attenzione, quindi per chi lavora in zona in quella fascia oraria.

Il messaggio di Alert ricevuto sul riporterà la dicitura: "Test test. Questo è un messaggio di test-it-alert. Stiamo simulando un incidente industriale nella zona in cui ti trovi". I cittadini non dovranno fare nessuna azione. Il messaggio di test raggiungerà anche i cittadini del Comune di Campi nelle aree più vicine all’azienda.