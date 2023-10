Escursionista trovato morto all’Acquerino

Un escursionista di 73 anni, di Pistoia, è stato trovato morto all’Acquerino al confine tra le province di Prato e Pistoia, all’altezza dell’eremo degli Angeli. Si tratta di un ciclista che non aveva fatto ritorno dopo l’escursione in montagna. L’allerta è scattata intorno alle 19 di ieri e le ricerche dell’uomo sono andate avanti fino a dopo mezzanotte. E’ stato ritrovato in una scarpata. Mobilitati i soccorsi per cercare di ritrovarlo: all’Acquerino squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e il Soccorso alpino, impegnato con tecnici della stazione Appennino dal pistoiese e della stazione Monte Falterona da Prato. La cellula del telefonino è stata localizzata nei boschi di Cantagallo, ma purtroppo l’uomo è stato poi trovato morto.