Escavatore trancia un tubo del gas. Scuola evacuata e chiusa la ciclabile

Ultimo giorno di scuola, prima del week end, movimentato per i bambini della scuola elementare "Quinto Martini" a Seano. I vigili del fuoco, nel primo pomeriggio, hanno chiesto per precauzione l’evacuazione del plesso in quanto sull’argine del torrente Furba, durante i lavori di consolidamento dei terreni per il post alluvione, un escavatore ha tranciato un tubo di gas, provocando una fuga di combustibile. La ditta ha chiamato subito i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza. In questa perimetro di rischio, seppur distante, rientra la zona della scuola elementare che è stata isolata, così come sono state transennate la pista ciclabile con divieto di accesso sia da via Pistoiese che da via Don Minzoni, e via Tozzi. Non è stato necessario far evacuare le abitazioni circostanti la scuola. L’assessore alla pubblica istruzione Cristina Monni ha seguito le fasi delle operazioni: "L’evacuazione è andata bene, la tubazione per fortuna era altrove, per sicurezza però i vigili del fuoco hanno voluto evacuare l’edificio. In questo frangente voglio dire un grazie all’amministrazione scolastica in quanto il personale è stato ineccepibile e ha gestito la situazione al meglio".

L’orario scolastico alla Quinto Martini è di tempo pieno quindi tutti gli studenti erano nelle classi ed hanno seguito, insieme ai docenti e al personale Ata, le procedure per l’uscita d’emergenza, radunandosi nel piazzale esterno. E la bella giornata ha reso anche più felice l’uscita. Non è stato necessario il supporto di ambulanze o altri tipi di interventi di protezione civile.

Nel pomeriggio di ieri la situazione era in ripristino e per lunedì, almeno per quanto riguarda l’edificio scolastico, dovrebbe essere tutto a posto.

M. Serena Quercioli