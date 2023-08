Esami urgenti, si cambia "Appuntamenti più facili"

Dalla protesta alla presa in carico da parte dell’Asl Toscana Centro fino alla soluzione con un appuntamento a stamani per eseguire l’ecografia all’ospedale Santo Stefano. La segnalazione del lettore Fabio Bianchi, pubblicata domenica mattina ("Impossibile prenotare l’ecografia. L’esame è urgente ma non si fa") è diventata occasione per l’Asl di mettere mano ad un miglioramento del servizio ai cittadini. L’Asl ha fornito una risposta risposta al cittadino che aveva una richiesta urgente (da effettuare entro 72 ore), dopo aver capito di che cosa si trattava e quale tipo di esame era richiesto (non era stato specificato dall’utente). "Si precisa che, anche per l’ecografia con richiesta urgente, l’utente non aveva accettato le proposte alternative fuori dalla città di residenza", fa sapere l’Asl in una nota. Da un disagio ad un miglioramento. "La direzione sanitaria – si legge ancora – sta lavorando affinché il percorso delle richieste urgenti sia migliorato e ampliata la casistica del fast track per avere un feedback immediato di presa in carico delle urgenze, sia da parte del medico curante, che potrà avere la tracciabilità di dove il suo assistito vada a svolgere l’esame, sia da parte del paziente". L’Asl sta puntando a migliorare anche la dislocazione geografica degli appuntamenti urgenti: "Stiamo lavorando perché le urgenze siano gestite nei singoli territori, fornendo appuntamenti il più possibile vicino al luogo di residenza dell’utente".

E la situazione delle liste d’attesa e delle prestazioni differibili (quelle da effettuarsi entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli esami diagnostici)? "E’ ancora da perfezionare, ma un piccolo margine di miglioramento si inizia a vedere anche qui: a luglio sono state soddisfatte l’83,70% delle richieste di visite ed il 73,90% di quelle per la diagnostica. Ma per le richieste urgenti e brevi, come nel caso dell’ecografia, i dati evidenziano il rispetto dei tempi della prescrizione sia per le richieste urgenti (da effettuare entro 3 giorni) che per quelle brevi (da effettuare entro 10 giorni)". Le percentuali delle prescrizioni per cui sono stati rispettati i tempi sono per quelle urgenti 98,9% per le visite e 98,6% per la diagnostica (da gennaio ad oggi) e nella prima metà di luglio si è registrato un buon 91,58% e 88,36% per le visite e la diagnostica con richieste brevi. Per le prenotazioni di ecografie il monitoraggio del Piano regionale governo liste di attesa nel 2023 evidenzia che il 99,22% sia stato prenotato entro i tempi previsti dalla normativa.

Bianchi segnalava anche la difficoltà di prenotare una visista oculistica per il padre. "Per quanto riguarda la visita oculistica, poiché non è specificata la classe di priorità della richiesta non è possibile dare un riscontro – conclude l’Asl – . Anche per questa prestazione, non negando possibili ulteriori ambiti di miglioramento, si sottolinea che su Prato nel 2023 abbiamo fatto riscontrare il miglior indice di cattura aziendale (75.7%, in linea con il target regionale) garantendo 10.552 prenotazioni da gennaio a luglio 2023 (2.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2022)".