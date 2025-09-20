Esame Union Basket nella tana Montevarchi

E’ di nuovo Coppa per le pratesi della serie C di basket.

E il turno che va in scena in questo week end sarà anche l’ultimo rodaggio in vista dell’inizio del campionato, che partirà nel prossimo fine settimana. Prima a scendere in campo in questi quarti di finale l’Union Basket Prato, che questa sera (ore 20) sarà di scena a Montevarchi contro i padroni di casa che lo scorso anno si aggiudicarono la regular season ma fallirono nettamente l’appuntamento con i playoff.

L’intento di coach Paoletti ed i suoi sarà quello di ben figurare e magari passare il turno, cercando però soprattutto la forma migliore in vista del debutto che, a differenza delle altre squadre della C avverrà solo il 5 ottobre sul campo della Sancat Firenze.

Domani invece sarà la volta dei Dragons Prato, che alle Toscanini (ore 21) riceveranno la visita del Bottegone, già affrontato pochi giorni fa in amichevole. L’ex squadra di coach Edo Banchelli sarà un bel test in vista del debutto in campionato di domenica 28 settembre sul campo del Cus Firenze.

"Nell’amichevole (vinta 90-71 dai pratesi, ndr.) – afferma Banchelli – abbiamo ottenuto indicazioni importanti. Loro hanno delle individualità capaci di fare giocate decisive e in grado di trascinare tutta la squadra. Dovremo essere bravi a frenare il loro entusiasmo mettendoli nella condizione più difficile in attacco".

Nel turno precedente Bottegone ha eliminato in trasferta Us Livorno vincendo 79-83 mentre i Dragons hanno avuto la meglio sul Fucecchio: "Abbiamo condotto la partita per la quasi totalità dei minuti – dice ancora il coach – in qualche frangente abbiamo concesso però dei canestri facili bloccandoci al contempo in attacco. Siamo stati comunque bravi a chiudere positivamente la partita".

Col Fucecchio il reparto dei lunghi si è espresso molto bene, col nuovo innesto Goretti autore di 15 punti e di 12 rimbalzi (4 offensivi) che fa sfregare le mani al tecnico rossoblù: "Molto bene sia lui che Marini che ha chiuso con 16 punti – conclude Banchelli -, un reparto importante il nostro, sono due elementi con caratteristiche diverse ma che possono giocare insieme oltre che da soli con 4 esterni. Sono stati bravi in attacco e a rimbalzo ma bene anche nell’atteggiamento difensivo a controllare le plance. Tanti appoggi per loro, che si sono concessi anche conclusioni dinamiche e pure qualche tiro rocambolesco ma alla fine è andata proprio come avevamo programmato in settimana".

Massimiliano Martini