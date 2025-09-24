Esame Prato, missione Tau. Oggi è una trasferta verità

"Adesso bisogna cominciare a dare continuità ai risultati. Anche se ad Altopascio mi aspetto una partita particolarmente complicata: il Tau non è secondo per caso". Parola di Simone Venturi, pronto come il suo Prato ad affrontare il secondo impegno ravvicinato. Oggi, con calcio d’avvio alle 15, i biancazzurri scendono in campo ad Altopascio per il primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la quarta giornata del girone E di Serie D. Avversario quel Tau che per il momento ha raccolto 7 punti, frutto di due successi e un pareggio. "Sarà uno scontro molto duro, visto che sfidiamo una squadra che ha mantenuto l’ossatura portante della scorsa stagione. Il gruppo amaranto - prosegue il tecnico biancazzurro - si conosce e ha consapevolezza delle proprie qualità: d’altronde, è arrivato per due volte consecutive fino alla finale playoff. Entrando ancor di più nello specifico, è una formazione che gioca molto bene a calcio, in grado di alternare fasi di possesso palla ad altre di attacco alla profondità. E in avanti ha elementi del calibro di Nottoli e Tommaso Carcani. Per il resto, mi aspetto una partita dove possiamo trovare più spazi rispetto a quelle contro Orvietana, Camaiore e Scandicci. Ma senza dubbio potremmo incorrere in maggiori difficoltà a livello difensivo visto che il Tau è una squadra propositiva. Servirà esserlo anche noi e poi ci sarà bisogno di equilibrio". Per Venturi, quella odierna non sarà una partita come tutte le altre. "Sarà piacevole tornare ad Altopascio e rivedere tutte le persone meravigliose con le quali ho lavorato nelle scorse due stagioni - il commento dell’allenatore del Prato - Abbiamo fatto quasi 130 punti e l’ultima finale playoff ci è sfuggita in malo modo. Detto questo, bisogna pensare a noi. L’errore da evitare? Non farsi trascinare troppo dall’entusiasmo, perché si corre il rischio di diventare presuntuosi. Invece è necessario restare con i piedi per terra e ricordasi da dove siamo partiti". Per la terza gara consecutiva, Venturi dovrà fare a meno di Andrea Settembrini. "Essendo ancora alle prese con questa infiammazione al ginocchio, abbiamo deciso con lo staff medico di fermarlo. Il ragazzo si sottoporrà a dei controlli e poi si vedrà quale sarà il percorso migliore per il recupero. Colzi e Andreoli? Entrambi stanno lavorando per rientrare. Per quanto concerne gli altri, si sono allenati benissimo in vista del match contro il Tau. La vittoria ai danni dello Scandicci ha rasserenato e caricato tutti. L’infrasettimanale a inizio campionato tuttavia non è ben voluto da nessuno. C’è da attingere da tutta la rosa per gestire le forze e per questo motivo faremo sicuramente delle rotazioni".

Francesco Bocchini