La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Prato
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
CronacaEsame Prato, missione Tau. Oggi è una trasferta verità
24 set 2025
FRANCESCO BOCCHINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. Esame Prato, missione Tau. Oggi è una trasferta verità

Esame Prato, missione Tau. Oggi è una trasferta verità

"Stiamo con i piedi per terra e ricordiamoci da dove siamo partiti" dice mister Venturi cercando di limitare l’entusiasmo dopo la prima vittoria.

La Curva Ferrovia sabato scorso contro lo Scandicci

La Curva Ferrovia sabato scorso contro lo Scandicci

Per approfondire:

"Adesso bisogna cominciare a dare continuità ai risultati. Anche se ad Altopascio mi aspetto una partita particolarmente complicata: il Tau non è secondo per caso". Parola di Simone Venturi, pronto come il suo Prato ad affrontare il secondo impegno ravvicinato. Oggi, con calcio d’avvio alle 15, i biancazzurri scendono in campo ad Altopascio per il primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la quarta giornata del girone E di Serie D. Avversario quel Tau che per il momento ha raccolto 7 punti, frutto di due successi e un pareggio. "Sarà uno scontro molto duro, visto che sfidiamo una squadra che ha mantenuto l’ossatura portante della scorsa stagione. Il gruppo amaranto - prosegue il tecnico biancazzurro - si conosce e ha consapevolezza delle proprie qualità: d’altronde, è arrivato per due volte consecutive fino alla finale playoff. Entrando ancor di più nello specifico, è una formazione che gioca molto bene a calcio, in grado di alternare fasi di possesso palla ad altre di attacco alla profondità. E in avanti ha elementi del calibro di Nottoli e Tommaso Carcani. Per il resto, mi aspetto una partita dove possiamo trovare più spazi rispetto a quelle contro Orvietana, Camaiore e Scandicci. Ma senza dubbio potremmo incorrere in maggiori difficoltà a livello difensivo visto che il Tau è una squadra propositiva. Servirà esserlo anche noi e poi ci sarà bisogno di equilibrio". Per Venturi, quella odierna non sarà una partita come tutte le altre. "Sarà piacevole tornare ad Altopascio e rivedere tutte le persone meravigliose con le quali ho lavorato nelle scorse due stagioni - il commento dell’allenatore del Prato - Abbiamo fatto quasi 130 punti e l’ultima finale playoff ci è sfuggita in malo modo. Detto questo, bisogna pensare a noi. L’errore da evitare? Non farsi trascinare troppo dall’entusiasmo, perché si corre il rischio di diventare presuntuosi. Invece è necessario restare con i piedi per terra e ricordasi da dove siamo partiti". Per la terza gara consecutiva, Venturi dovrà fare a meno di Andrea Settembrini. "Essendo ancora alle prese con questa infiammazione al ginocchio, abbiamo deciso con lo staff medico di fermarlo. Il ragazzo si sottoporrà a dei controlli e poi si vedrà quale sarà il percorso migliore per il recupero. Colzi e Andreoli? Entrambi stanno lavorando per rientrare. Per quanto concerne gli altri, si sono allenati benissimo in vista del match contro il Tau. La vittoria ai danni dello Scandicci ha rasserenato e caricato tutti. L’infrasettimanale a inizio campionato tuttavia non è ben voluto da nessuno. C’è da attingere da tutta la rosa per gestire le forze e per questo motivo faremo sicuramente delle rotazioni".

Francesco Bocchini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata