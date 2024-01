Erba sintetica al campo sportivo. Il sindaco (per ora) prende tempo

"Da parte nostra c’è sicuramente la disponibilità a parlarne. In un momento in cui il territorio si trova a dover ancora fare i conti con le ferite lasciate dall’alluvione, direi che in questo preciso momento le priorità siano altre". Lo ha affermato il sindaco Primo Bosi, non chiudendo a priori la porta alla proposta avanzata dalla Valbisenzio Academy ma invitando indirettamente i dirigenti ad attendere ancora. La società aveva, nei mesi scorsi, chiesto al Comune di cofinanziare (anche intercettando eventuali bandi) la realizzazione di un campo non omologato in erba sintetica al Canovai. E il direttivo del club, stimando la spesa in circa 180mila euro, aveva esternato la disponibilità a coprire il 50% della somma. Per il restante c’è bisogno di una mano.

Una richiesta che non avrebbe, a quanto sembra, ricevuto riscontri ufficiali in un primo momento, tornata però d’attualità dopo il maltempo della settimana scorsa che ha reso impraticabile il campo da gioco (imponendo il rinvio della partita di Terza Categoria fra Las Vegas e Valbisenzio).

Il sodalizio sportivo avrebbe proposto anche una riorganizzazione logistica durante l’eventuale realizzazione dell’intervento, proponendo di sfruttare lo stadio e il campo di Usella. E Bosi, pur non dicendo no, ha invitato alla pazienza.

"La priorità resta quella di mettere in sicurezza un territorio che ha subito danni per decine di milioni di euro – ha concluso – mi risulta peraltro che il costo dell’operazione richiesta dalla Valbisenzio superasse il mezzo milione di euro, considerando il tutto. Sono comunque pronto a discuterne".

Giovanni Fiorentino