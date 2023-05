Entro il 2030 casi raddoppiati Ecco le cifre

Dal 2015, un gruppo di arte terapeuti, vale a dire cultori d’arte con una rigorosa preparazione accademica ottenuta in corsi universitari alla New York University, ha iniziato ad usare sessioni di arte come momento terapeutico per i parkinsoniani. Sulla scia di questa esperienza di arte terapia, dal 2020, alcuni artisti e insegnanti d’arte hanno iniziato a proporre lezioni d’arte a Firenze e a Vicenza. La malattia di Parkinson in numeri La Malattia di Parkinson (MP) rappresenta la seconda patologia neurodegenerativa più frequentei e contando più di 4 milioni di soggetti affetti nel mondo (circa 250.000 in Italia). Colpisce 1% dei soggetti al di sopra dei 60 anni con un rapporto maschi femmine di 3 a 2. Proiezioni di prevalenza prevedono un raddoppiamento dei casi di età al di sopra dei 50 anni nel 2030. Per informazioni sulla serata evento di beneficenza: [email protected] T. 324 8635 828 Fresco Parkinson Institute Italia Onlus: [email protected]