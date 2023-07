"Energia e idee per lo sviluppo"

Per l’"Innovazione" il riconoscimento di Confartigianato Imprese Prato va a Enertech, azienda che dal 2001, anno di fondazione, ha conosciuto

una continua crescita operando nel campo dell’impiantistica termotecnica industriale distinguendosi per la sua tecnologia d’avanguardia.

"Enertech nasce da un’evoluzione di un’azienda artigiana che si occupava di manutenzione meccanica, in particolare di generatori di vapore di apparecchi

in pressione – spiega Marco Del Ciondolo (foto), amministratore unico dell’azienda con sede ad Agliana – Con la spinta di due giovani ingegneri abbiamo aperto Enertech, ampliando il nostro raggio d’azione

e rivolgendoci, in primo luogo, all’impiantistica industriale e in seguito anche a progetti

di innovazione".

Ricerca e innovazione rappresentano infatti il dna aziendale che fin dall’inizio ha caratterizzato l’attività. "Nella nostra officina – continua Del Ciondolo – vengono realizzati i nostri prototipi di vario tipo. Anni fa realizzammo un intero palazzo in carpenteria composto da 9 container

sui quali era alloggiato un ciclo termico per un inceneritore poi montato a Castelfranco di Sotto".

Numerose in questo senso le collaborazioni con le Università di Pisa e Siena e col polo tecnologico della Magona per lo sviluppo di progetti in partenariato di innovazione e sperimentazione soprattutto in campo agroalimentare.

"Il riconoscimento di Confartigianato – dice Del Ciondolo – ci ha sorpreso e al tempo stesso fatto molto piacere perché coglie nel vivo l’aspetto fondamentale della nostra azienda. Un premio che voglio condividere con tutto il personale di Enertech, perché tutti loro, oltre al loro tempo e alla loro dedizione, nel lavoro mettono il cuore".