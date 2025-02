Energia e caro bollette. Soluzione rinnovabili

Il progetto ‘Un Comune per amico’ entra nella fase operativa. L’iniziativa promossa da Anter, l’associazione nazionale tutela energie rinnovabili, che vuole sensibilizzare tutte le amministrazioni pubbliche d’Italia sui temi della sostenibilità ambientale e della transizione energetica, può vantare già i primi 32 Comuni coinvolti nel progetto.

Un percorso che adesso approda al Senato per presentare le soluzioni verso una transizione sostenibile. "Il dialogo tra pubblico e privato è fondamentale - commenta Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato -. Le partnership possono facilitare investimenti e promuovere iniziative innovative che incoraggino anche una crescita equa e sostenibile. Allo stesso tempo è essenziale la sensibilizzazione e l’educazione delle nuove generazioni. Ed è compito delle istituzioni rimuovere gli ostacoli burocratici affinché il percorso verso la sostenibilità sia accessibile a tutti. L’energia deve essere un diritto per tutti ed è cruciale creare reti di supporto che garantiscano ad ogni territorio di partecipare e beneficiare della trasformazione energetica".

Il progetto ‘Un Comune per amico’ punta a creare una rete di amministrazioni pubbliche impegnate nella promozione delle energie rinnovabili e della protezione ambientale, focalizzandosi sull’educazione e sul coinvolgimento della comunità. L’iniziativa prevede diverse azioni chiave a cui i Comuni possono partecipare: dalla sesnibilizzazione nelle scuole all’indagine sulla sostenibilità.

"Solo insieme e unendo gli sforzi, condividendo buone pratiche, possiamo operare per una transizione equa che non lasci indietro nessuno – spiega il presidente di Anter, Alessandro Giovannini -. Gli aumenti energetici sono ormai di natura strutturale e stanno incidendo sul potere d’acquisto delle famiglie. Questa situazione richiede una soluzione altrettanto strutturata. La diffusione delle energie rinnovabili, oltre a essere stumento fondamentale per la tutela dell’ambiente e la sostenibilità, può aiutarci a mitigare l’impatto del caro energia".