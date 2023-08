Enel, conclusi i lavori Meno disagi per i paesi

Potenziamento della rete elettrica, a Carmignano si sono conclusi gli interventi di Enel Distribuzione. La nuova dorsale elettrica sotterranea, attivata nei giorni scorsi, ricongiunge le linee di media tensione esistenti denominate "Schifanoia" e "Carmignano" con una richiusura cosiddetta in anello, ovvero un sistema che collega trasversalmente più direttrici elettriche e che, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tronco di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva.

In questo modo, con una rete elettrica che comprende anche le cabine rinnovate e digitalizzate, le frazioni di Poggio alla Malva, Comeana e le località limitrofe possono usufruire di un sistema telegestito che garantisce qualità e continuità del servizio elettrico. Durante le attività è stata posta un’attenzione particolare al decoro urbano e alla sostenibilità ambientale.

Tutti gli interventi sono stati condivisi per tempi e modalità di esecuzione con l’amministrazione comunale. "Si tratta di un intervento importante che riduce i disagi ai cittadini e alle attività – commenta il vicesindaco di Carmignano Federico Migaldi – e ringraziamo E-Distribuzione per il tavolo di confronto dove abbiamo riportato tutti i problemi del territorio e pensato alle soluzioni". E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, sul funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta. In alternativa, il sito e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione.