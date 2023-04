Encomi e lodi agli agenti che si sono distinti Premiato anche il compianto Alessandro Biondi

Durante la cerimonia sono stati consegnati i premi agli agenti che si sono distinti in operazioni di polizia. I premiati: encomio solenne all’assistente capo coordinatore Alessandro Caparco per aver evacuato uno stabile che andava a fuoco. Encomio solenne agli agenti scelti Bastiano Chessa e Christian Pizzuti per la denuncia di un soggetto per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme. Encomio al viceispettore Antonio Mazzeo per un’indagine di polizia giudiziaria che ha portato a disarticolare un’associazione a delinquere. Encomio all’agente Vincenzo Della Puca per aver salvato un uomo che tentava il suicidio. Encomio solenne al vicesovrintendente Daniele Torresi, encomio al sovrintendente capo Alessandro Biondi, lode all’ispettore Fabio Barni Trampuz, al viceispettore Gaetano Parente e all’assistente capo coordinatore Gianluca Mignacco. Lode all’ispettore Fabio Barni Trampuz, al sovrintendente capo Alessandro Biondi, al vicesovrintendente Daniele Torresi, all’assistente capo coordinatore Gianluca Mignacco per un’indagine di polizia giudiziaria. Per il compianto Biondi hanno ritirato il premio i figli e la moglie Silvia. Lode all’ispettore Fabio Barni Trampuz e all’assistente capo Francesco Fretta per un’attività investigativa.