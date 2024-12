Emily Wahby sfida Sonia Fracassi per il titolo italiano Superleggeri a Roma

La pratese Emily Wahby torna sul ring: stavolta per conquistare il titolo italiano categoria Superleggeri di boxe. L’incontro si terrà a Roma venerdì 13 dicembre, al palazzetto dello sport di piazza Apollodoro.

Di fronte a lei, Wahby avrà di fronte la pugile romana Sonia Fracassi, ex atleta di mma. "Avrò di fronte un’avversaria forte – commenta Wahby – che combatterà con il pubblico dalla sua. Non sarà facile ma mi sto allenando duramente per l’incontro".

Per Wahby, che a novembre ha corso la maratona di New York, l’incontro del 13 dicembre non è una finale, bensì una tappa in un percorso di crescita sportiva. "Si sale sul ring per vincere e portarsi a casa il titolo, non c’è dubbio – commenta –, ma ancora più importante è la prestazione, fare un bell’incontro. Ho obiettivi molto in alto e l’incontro di Roma sarà soprattutto un banco di prova della mia condizione mentale e fisica".

Per Wahby il percorso nel pugilato è una nuova avventura. "Ho combattuto anni sui ring di tutto il mondo nelle più disparate discipline – commenta – ma il pugilato è qualcosa di nuovo. É una sfida affascinante anche per questo".