Emilio Messeri, decano dei consulenti del lavoro pratesi, scomparso all'età di 84 anni

E’ scomparso a 84 anni Emilio Messeri (primo sinistra nella foto) decano dei consulenti del lavoro pratesi, con studio in via Baldinucci. "Era il nostro collega più senior e soprattutto un amico dell’Ordine - scrive il consiglio dei consulenti del lavoro –, per tutti noi ha sempre rappresentato un punto di riferimento tanto che ogni assemblea di approvazione del bilancio non si poteva chiudere se non dopo un commento o un’osservazione di Emilio sulle voci da approvare. E non c’era volta che i presidenti che si sono succeduti non chiedessero un suo parere". Nell’esprimere vicinanza alla famiglia, l’Ordine ricorda che "ogni qualvolta che ci sono state le varie elezioni di rinnovo dei consigli, Emilio veniva designato per fare il presidente di commissione elettorale perché nessuno come lui conosceva i regolamenti a memoria, studiati con precisione millimetrica e per tutti era motivo di serenità". Il funerale stamani alle 9,30 nella Chiesa Regina Pacis di Santa Lucia.