E’ morto Emilio Messeri, storico consulente del lavoro

Prato, 27 giugno 2023 - Emilio Messeri è morto lunedì a 84 anni appena compiuti. Ne dà notizia l'ordine dei consulenti del lavoro di Prato, esprimendo vicinanza alla famiglia. Messeri aveva lo studio in via Baldinucci ed era stimato come grande professionista. "Era il nostro collega più anziano e soprattutto un amico dell'ordine - questa la lettera del consiglio dell'ordine dei consulenti del Lavoro di Prato - Emilio era il nostro decano poiché si era iscritto a Firenze nel 1965, quando ancora l’Albo di Prato non esisteva, e per tutti noi ha sempre rappresentato un punto di riferimento tanto che ogni assemblea di approvazione del bilancio non si poteva chiudere se non dopo un commento o un’osservazione di Emilio sulle voci da approvare. E non c’era volta che i presidenti che si sono succeduti non chiedessero un suo esimio parere. Non solo, ogni qualvolta ci sono state le varie elezioni di rinnovo dei consigli, Emilio veniva designato per fare il presidente di commissione elettorale perché nessuno come lui conosceva i regolamenti a memoria, studiati con dedizione e precisione millimetrica e per tutti era motivo di serenità perché le cose venivano svolte a regola d’arte. E’ stato colui che ha voluto fortemente l’Albo degli Iscritti che il presidente dell’Ordine di allora, Alessandro Bensi, fece fare in occasione del 25° anniversario dell’Ordine di Prato. Emilio era attento ad ogni evento e se non poteva partecipare a un’assemblea o a un incontro chiamava sempre la presidente Paola Aiazzi. All’ultima assemblea di approvazione bilancio di maggio non c’era, e la cosa ci ha un po’ preoccupati; per poi avere purtroppo la conferma che qualcosa non andava, con la brutta notizia pervenutaci. E’ stato un professionista con la P maiuscola che si è sempre distinto, non solo per la sua preparazione e competenza, ma anche per la sua correttezza e le sue doti umane, un esempio da seguire sia per noi “anziani” sia, e soprattutto, per i giovani che si affacciano al mondo ordinistico. Ci mancherai caro collega, amico e compagno di tanti piacevoli momenti trascorsi insieme anche con leggerezza e risate. Che la terra ti sia lieve, riposa in pace".

Messeri è esposto presso le cappelle del commiato Iris in piazza del Mercato Nuovo 6/A e il funerale si terrà mercoledì 28 giugno alle 9,30 nella chiesa Regina Pacis di Santa Lucia.