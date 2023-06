Emergenza sbarchi La Prefettura cerca nuove strutture "Servono 195 posti"

Servono 195 posti per l’accoglienza migranti. A cercare nuovi spazi è la Prefettura che ha pubblicato un bando, o meglio un "un avviso esplorativo" consultabile sul sito dell’ente e rivolto a realtà del terzo settore, per l’affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza di cittadini richiedenti la protezione internazionale. Un atto dovuto in quanto il contratto attuale è in scadenza e quindi la Prefettura deve velocemente individuare nuovi spazi per i migranti da risistemare. Ma non solo. C’è la necessità di aumentare i posti a disposizione in quanto gli sbarchi delle ultime settimane lasciano immaginare che ci sarà bisogno di spazi perché anche a Prato potrebbero essere ridistribuiti ulteriori richiedenti asilo, esclusi i minori non accompagnati che andranno nei centri di Firenze e Livorno. La Prefettura si occupa dell’accoglienza straordinaria, quella relativa ai Cas e a quelle persone che sono in attesa di ricevere asilo, diversa da quella che invece fornisce il Comune attraverso il sistema Sai. Già oggi potrebbero arrivare nuovi richiedenti asilo dopo lo sbarco della nave della ong spagnola "Open Arms" che questa sera attraccherà al porto di Livorno. Facile intuire che alcuni dei migranti saranno destinati a Prato, anche se il sistema dell’accoglienza straordinaria in provincia è alla saturazione con 400 presenze. Motivo per cui la Prefettura sta cercando di aumentare gli spazi almeno per il periodo che va dal primo luglio al 31 ottobre di quest’anno in attesa di capire che cosa succederà a livello governativo, con le leggi che potrebbero nel frattempo cambiare.

"Attraverso la procedura vengono ricercate strutture dove erogare i servizi di accoglienza per 195 persone – spiegano dalla Prefettura –. Si tratta di un fabbisogno individuato in relazione al numero di posti attualmente disponibili in virtù di un contratto in prossima scadenza nonché alla necessità di ampliamento della rete di accoglienza per far fronte alle esigenze che potranno manifestarsi nei prossimi mesi". Di questi 195 posti, 45 sono ricercati in singole unità abitative, i restanti 150 in una struttura collettiva.

"Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l’autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia, di pulizia e igiene ambientale da parte del migrante", si legge nel testo del bando. Per l’accoglienza di questi migranti saranno messi a disposizione 29 euro giornalieri a testa. La struttura collettiva invece dovrà essere adatta all’ospitalità di 150 persone. Per queste verrà riconosciuto un costo fisso di 34 euro a migrante per il periodo di permanenza.

