"Emergenza rifiuti sul Bisenzio: cittadini chiedono interventi urgenti per la pulizia e la sicurezza dei corsi d'acqua"

Detriti, rami, plastica, sporcizia: la catasta di rifiuti portati dalla piena

è ancora ben visibile e adagiata a uno dei piloni del ponte Petrino. I lavori di somma urgenza per la pulizia del Bisenzio partiti all’indomani dell’alluvione proseguono, ma sono lenti e i cittadini feriti dalla furia dell’acqua chiedono che i corsi siano messi in sicurezza al più presto.

Un lettore ha inviato al numero Whatsapp del cittadino-cronista (337.1063052) una serie di immagini dello stato in cui si trova il Bisenzio nel tratto che va dal ponte Petrino a piazza Mercatale. Le immagini sono eloquenti: ammassi di rifiuti trascinati dall’acqua giacciono ancora sulle sponde in attesa di essere rimossi dagli uomini del Consorzio di Bonifica che hanno in carico l’intervento.

Le carcasse di auto,

otto in totale, sono state invece recuperate e il fiume messo in sicurezza. Il lavoro da fare è molto

e il tempo corre, proprio come l’acqua se non trova ostacoli.