Emergenza povertà I numeri della Caritas: 3.500 casi seguiti

Sono state 3.500 le famiglie seguite nel 2022 da tutti i servizi della Caritas. Si tratta di un dato in leggero aumento rispetto al 2021, visto che l’incremento è del 4%. Una spiegazione può essere data dal boom del costo delle utenze, che ha messo in difficoltà un maggior numero di famiglie. Un trend confermato dall’incremento di primi arrivi, cioè di persone che per la prima volta si sono rivolte ai servizi della Caritas. Certo, si parla soprattutto di stranieri, con tutte le difficoltà di inserimento lavorativo e abitativo conseguenti all’arrivo in città, ma nel numero di primi arrivi ci sono anche famiglie italiane. A fianco dei volti nuovi ci sono poi gli utenti cronicizzati, cioè i 293 nuclei familiari in carico alla Caritas da un decennio. Come spiegato dal direttore della Caritas, don Enzo Pacini, si tratta per lo più di famiglie in età pensionabile, ormai con una difficile ricollocazione sul mercato lavorativo e abitativo, e che ormai si appoggiano ai servizi diocesani per il pagamento di bollette e affitto. "Il trend di persone che si rivolgono alla Caritas è abbastanza stabile – prosegue don Pacini -. Le richieste sono le solite: bollette, affitto, alimentare. In assoluto non è una situazione di assoluta emergenza, ma molto dipenderà da diversi fattori del 2023".

Don Pacini si riferisce ad alcune incognite che pesano sul futuro del settore sociale: il destino del reddito di cittadinanza, l’azzeramento del fondo nazionale per il contributo affitto e il calo della raccolta dell’8 per mille. "Nel 2023 lo stanziamento assicurato dalla Caritas sarà più o meno il medesimo del 2022 – conclude don Pacini -. La speranza è che la richiesta di aiuto resti stabile e non cresca". I numeri della Caritas sono stati spiegati nel corso della commissione comunale Sociale. "Prato si conferma una città molto sensibile alle tematiche sociali – sottolinea la presidente Rosanna Sciumbata –. La Caritas dà un contributo enorme che si affianca alle risposte del Comune verso i bisognosi. Adesso sarà importante affrontare il tema dell’aumento delle richieste dal punto di vista economico: argomento di cui parleremo in una prossima commissione". La consigliera Pd Martina Guerrini ricorda come "in un momento di difficoltà economica come questo, a fianco del lavoro fondamentale della Caritas, serve anche un approccio multilaterale da parte di tutti gli attori istituzionali in gioco". La capogruppo 5 Stelle Silvia La Vita chiede di rivedere i criteri economici per il mantenimento al diritto a una casa popolare.

Stefano De Biase