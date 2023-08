Emergenza migranti Lite Biffoni-Viminale "Noi esempio per tutti Non accettiamo lezioni"

Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Prato e presidente Anci, Matteo Biffoni, alla posizione del Viminale dopo il grido d’allarme dei sindaci sull’emergenza migranti. Fonti del dicastero guidato dal ministro Matteo Piantedosi avevano infatti definito "surreale" la polemica sollevata dai sindaci sul problema, sottolineando come "la mancata adozione dello stato di emergenza da parte delle quattro regioni a guida centrosinistra (compresa ovviamente la Toscana), avesse ritardato alcuni interventi sul territorio".

"È un po’ irrituale rispondere a “fonti del Viminale” che non mettono il proprio nome e cognome davanti a certe dichiarazioni, ma è doveroso puntualizzare la verità dei fatti – ha detto ieri Biffoni –. Innanzitutto queste fonti dovrebbero parlare non con i sindaci del Pd, ma con tutti i sindaci visto che denunciano una situazione fuori controllo anche i primi cittadini di Regioni, che come Veneto e Lombardia, hanno firmato l’accordo con il ministero. Ministero che in Emilia Romagna ha dato ragione ai sindaci facendo un passo indietro. Su Prato, invece, non intendiamo prendere lezioni da nessuno. Sull’accoglienza e la gestione dell’immigrazione diamo lezione all’Italia intera, Viminale compreso. Siamo una città dove i servizi da anni gestiscono il fenomeno in ogni suo aspetto". Il Comune in una nota ha ricordato che Prato è tra le poche realtà che ha aumentato i numeri dell’accoglienza (i minori stranieri non accompagnati sono passati ad esempio da 40 a 61) e quindi il territorio pratese, piccolo per estensione e densamente abitato, "ha accolto più di altri comuni". Biffoni ha sottolineato anche che "è falsa" l’opposizione ad un Cas per minori ("C’è una procedura aperta della prefettura") ma ha ribadito la contrarietà a strutture di grandi dimensioni.

A difesa del governo è intervenuta la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti: "Per fare il bene del proprio territorio, bisogna lavorare insieme al governo e non contro per partito preso – contrattacca –. Da parte nostra, mai mancherà il supporto a chi ricopre un ruolo così decisivo per i territori, purché ci sia collaborazione. Dal momento che gli amministratori Pd si sono sempre dichiarati super europeisti, potrebbero fare pressione in Europa per una maggiore solidarietà".