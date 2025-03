Emergenza meteo, i numeri della Misericordia

Tempestivo e generoso l’apporto della Misericordia di Prato nella gestione dell’allerta meteo. Sono stati circa 130 i confratelli e le consorelle impegnati nei servizi di protezione civile e di emergenza-urgenza del 118, in altrettanti interventi (123 solo in città) per garantire la sicurezza della popolazione attraverso la sorveglianza del territorio e l’aiuto diretto a chi si trovava nel momento del bisogno. Oltre alla sede centrale di via Galcianese, che si è interfacciata con la sala operativa comunale e quella regionale di Protezione civile, sono state coinvolte molte sezioni dell’arciconfraternita pratese.

Nel Comune di Prato sono stati preparati e consegnati decine di sacchi di sabbia, è stato effettuato il monitoraggio continuo nelle zone di Figline e Iolo. Grazie all’intervento delle squadre della Misericordia sono state evacuate strutture per persone con disabilità e centri anziani, con lo spostamento di alcuni ospiti ai piani superiori degli edifici. È stata effettuata l’installazione di una torre faro in una Rsa rimasta senza corrente. A Castelnuovo sono state utilizzate quattro idrovore, più quella comunale per togliere acqua dalle strade e dagli scantinati. Sono i volontari della Misericordia ad allestire le brandine nella palestra dell’istituto Datini.

A Montemurlo sono stati impegnati due mezzi di Protezione civile e coinvolti dieci volontari per la sorveglianza locale e l’utilizzo di una idrovora, in particolare nella zona di Oste. Sorveglianza è stata compiuta anche a Carmignano, con l’impiego di mezzi, con circa venti volontari, e nella gestione di idrovore della Misericordia e della colonna regionale. In Valbisenzio, nel Comune di Vernio, sono intervenuti sette volontari per la sorveglianza del territorio, tre mezzi di Protezione civile e una idrovora. Conclusa l’emergenza a Prato, tre squadre sono andate in aiuto dei territori di Empoli e Sesto Fiorentino.

"L’impegno della Misericordia di Prato è stato notevole, siamo stati presenti su tutti i fronti e abbiamo risposto a tutte le richieste di aiuto", dice il provveditore Carlo Scardazzi. Ringraziamo di cuore le consorelle e i confratelli".