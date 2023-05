Emergenza e solidarietà Soldi per le case popolari Nove alloggi entro 6 mesi

PRATO

Centomila euro per la ristrutturazione di edifici di edilizia popolare attualmente inutilizzati. Un importante risultato frutto dell’accordo di collaborazione tra Comune di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio e associazione Spes Docet che hanno dato avvio al Progetto Insieme 2. Il progetto avrà come priorità l’attenzione speciale all’emergenza abitativa e la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria su alloggi dell’edilizia residenziale pubblica che così potranno essere destinati – sulla base della graduatoria provinciale – a famiglie in stato di necessità. La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, per l’attuazione del progetto, ha già messo a disposizione 100mila euro. "L’intervento per l’emergenza abitativa è una priorità del Progetto Insieme – mette in evidenza la presidente della Fondazione Diana Toccafondi – fondamentale la collaborazione con Epp per dare attuazione immediata a interventi che partono dalle necessità delle persone". La garanzia del diritto alla casa, come ha sottolineato il vicesindaco Simone Faggi, è un obiettivo prioritario del Comune: "Vogliamo consegnare a fine 2024 almeno 150 alloggi, interverremo anche con una variazione di bilancio perché l’obiettivo non può essere mancato. In questo caso nella Fondazione e nell’associazionismo privato abbiamo trovato una disponibilità importante che risponde a esigenze concrete, sul fronte dell’edilizia pubblica e dell’emergenza casa deve essere attivata anche una riflessione a livello regionale".

Sono nove gli alloggi già individuati, cinque dei quali accessibili a persone con handicap, di dimensioni diverse (dai 2,5 a 4 vani). Gli interventi prevedono un impegno complessivo di circa 130 mila euro. Sulla base dell’erogazione del finanziamento saranno resi disponibili entro sei mesi.

Una rete, quella di Progetto Insieme, che continua a lavorare in sinergia nell’interesse della comunità locale e che fa riferimento all’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Prato. Del resto, il Progetto Insieme, nella fase più complessa della pandemia, ha contribuito a fronteggiare l’emergenza sociale attraverso interventi di solidarietà che andavano a dare risposte efficaci a necessità immediate: buoni spesa, contributi per l’affitto e per il pagamento delle utenze, supporto alle persone diversamente abili. I promotori dell’accordo, dopo due anni di assiduo lavoro e tenendo conto dei positivi risultati, hanno deciso di proseguire l’esperienza, adeguandola a nuovi obiettivi ritagliati sulle attuali emergenze.

Nell’ambito del progetto, Edilizia Pubblica Pratese ha attivato il progetto ’Tagliati su misura’, individuando alloggi che consentono di dare risposte alle famiglie più numerose con persone portatrici di handicap, che hanno necessità di case più grandi e accessibili.