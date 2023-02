"Elly, un cambiamento necessario. Dobbiamo ripartire da idee e valori"

Stefano Ciuoffo, perché voterà Schlein?

"L’esito delle elezioni di settembre, in parte atteso, è il frutto di un collocamento politico che ha dato la cifra del nostro residuo consenso. Non possiamo non interrogarci sulle cause. Dobbiamo prendere atto che il Pd è fuori da qualsiasi schema di maggioranza nazionale. Il Pd che ha contribuito con spirito di responsabilità alla governabilità del Paese ora è relegato ad essere un partito di opposizione e rischia di essere minoritario anche come partito di minoranza. Noi dobbiamo farla l’oppodisizione, ci vogliono uomini e donne che abbiano questa attitudine e che ci richiamino a idee e valori da ritrovare, valorizzare, comunicare".

I punti di debolezza di Schlein?

"Rispetto a questa occasione forse il fatto di essere nuova. Ma è anche il suo punto di forza".

A Prato solo un iscritto su due ha votato nelle assemblee dei circoli.

"Non solo. Anche gli iscritti in valori assoluti sono in calo: è la cifra del progressivo arretramento della capacità del Pd di rappresentare le nostre comunità. E se questo accade a Prato, figuriamoci in tante altre realtà del Paese. A maggior ragione il cambiamento è necessario".

C’è un clima teso in questi giorni, anche nel Pd pratese.

"Da una parte è naturale, i confronti producono momenti di tensione. Ma è già una prima fase di rilancio per il Pd, perché siamo comunque capaci di dire con franchezza quali sono i problemi, le cause. Le posizioni inattese come la mia sono il segno di un percorso di esame e di approfondimento per la costruzione di una nuova proposta. Un punto di crescita".

Intanto Fratelli d’Italia è il primo partito anche a Prato.

"L’ultima esperienza di governo ha consegnato a Giorgia Meloni le chiavi della futura maggioranza nel momento in cui l’ha lasciata da sola all’opposizione. In più Meloni è capace di comunicare, di interpretare i bisogni. Governare però è un’altra cosa e in questi mesi abbiamo assistito a una lunga serie di dietrofront sulle promesse fatte".

Chi vincerà secondo lei le primarie?

"Il Pd. Il margine di successo sarà limitato che ci sia uno sconfitto o una sconfitta. E il partito trarrà beneficio dal contributo di entrambi".

E a Prato?

"In Toscana mi aspetto possa vincere Emiliano Fossi".

L’esito delle primarie può incidere sugli equilibri del Pd pratese?

"Non credo. I giovani della segreteria rappresentano un elemento di novità, un cambiamento che era essenziale e il loro contributo è fondamentale, a prescindere dalle primarie".

Nella tarda primavera 2024 si voterà per il sindaco di Prato. Come si vede fra un anno?

"Impegnato a sostenere il prossimo candidato sindaco del Pd. Con l’entusiasmo di sempre".

Anna Beltrame