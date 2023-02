Elly Schlein consolida il suo vantaggio Vince anche a Coiano

Consolida il vantaggio Elly Schelin nelle assemblee dei circoli del Pd pratese. Ieri sera la giovane candidata segretaria era a quota 412 voti, pari al 50% del totale, contro i 374 di Stefano Bonaccini, a quota 45.3%. Per Cuperlo i voti sono invece 33, per De Micheli solo 5. La partita giocata fra gli iscritti non è ancora conclusa: oggi le assemblee deli ultimi sei circoli, prima del verdetto definitivo previsto per la serata. La mozione Schlein si è imposta anche in circoli storici come quello di Coiano (è il circolo del sindaco Biffoni, che sta con Bonaccini) con un netto 24 a 18 conquistato venerdì sera, ma ha vinto per distacco anche a Vaiano, con il punteggio di 31 a 18 (tre voti anche per Cuperlo), a Galciana per 13 a 8 (uno per Cuperlo) e a Iolo per 18 a 8. Ancora più rotondo il risultato al circolo di Bagnolo, nel quale la giovane candidata si è imposta per 35 a 3. Il presidente della Regione Emilia Romagna si è invece imposto nettamente sulla giovane rivale a Chiesanuova, battendola per 22 voti a 7. Ieri sera particolarmente significativo è stato il risultato del circolo Tintori in centro storico (in città è quello con il maggior numero di iscritti) con Elly Schelin in vantaggio su Bonaccini per 41 voti a 35, e quattro consensi anche per Cuperlo (record di votanti: 80 contro i 50 del congresso del 2019). Sempre ieri sera il verdetto di Mezzana, con il punteggio di 22 a 7 per Schlein.

Oggi quindi le ultime sei votazioni, con riflettori puntati in particolare sul circolo di Vernio, il più grande della provincia. Nel complesso l’affluenza al voto non è altissima fra gli iscritti al Pd: circa il 53%, quindi poco più di un tesserato su due, ma è di tre punti superiore a quella registrata al congresso che elesse segretario Zingaretti.