Elezioni, parte la corsa di Puggelli La lista si chiama "Poggio, insieme"

Un logo semplice e senza simboli di partito, il centro-sinistra è pronto per le amministrative del 14 e 15 maggio a Poggio a Caiano. Si chiama "Centrosinistra Poggio Insieme!" la lista che sosterrà Francesco Puggelli come sindaco e riunirà i candidati del Partito democratico, di Italia Viva e gli esponenti della società civile.

Il simbolo è stato presentato ieri mattina ai giardini di via Sottombrone durante la prima tappa del giro dei rioni, oltre ad illustrare le idee per il quartiere. Con Puggelli c’erano tutti gli assessori e i consiglieri comunali. I problemi dei giardini, dell’asfalto e di un immobile abbandonato sono da anni una spina nel fianco per la giunta Puggelli e da qui parte il progetto di rinascita. "E’ troppo facile – ha detto Puggelli – chiedere il voto raccontando ciò che è stato fatto, invece la cosa più difficile è provare a saper parlare di ciò che non si è fatto. Conosco le vicende di questa zona e la soluzione non è rifare il catrame sulla strada e sui marciapiedi.

I tecnici hanno fatto i sopralluoghi, abbiamo un progetto scritto e finanziato dal fondo dell’Unione Europea per la riforestazione urbana". In pratica, le radici dei pini hanno sollevato l’asfalto e senza un intervento risolutivo cioè con la sostituzione degli alberi, la strada e i marciapiedi non potranno tornare ad essere lisci. Gli alberi saranno quindi tolti e rimessi e l’area giochi per bambini verrà spostata e ben delimitata. Sull’argine dell’Ombrone correrà la pista ciclabile che dalle Scuderie Medicee arriverà sino a Comeana. Puggelli ha ribadito, inoltre, che i lavori per la piazza XX Settembre e la trasformazione in parcheggio dell’area ex Isidoro sono pronti a partire: "I Comuni italiani – ha aggiunto – da quando non hanno più il gettito Ici dispongono di risorse inferiori e l’unico modo è quello di intercettarle attraverso i bandi. E’ vero che i prezzi delle opere pubbliche sono aumentati ma è anche vero che dopo la pandemia e dopo lo scoppio della guerra i prezzi di materiali sono cresciuti del 40%". I cittadini hanno insistito in modo particolare sul recupero del fabbricato Gori, un complesso edilizio mai ultimato che si trova in fondo via Sottombrone e utilizzato negli anni come "centralina dello spaccio".

L’ex sindaco Marco Martini ha spiegato l’iter seguito dalla sua amministrazione, le questioni legali tuttora in corso e il fatto che l’amministrazione non ha potere di demolizione delle parti abusive dell’immobile. "Il Comune – ha sottolineato Puggelli – fa tutto quello che è in suo potere ma i cittadini devono continuare a denunciare le irregolarità che vedono perché i carabinieri intervengono sempre".

M. Serena Quercioli