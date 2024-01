Elezioni: i tre sindaci ci pensano: "Sarà una scelta da condividere"

Il via libera al terzo mandato dei sindaci per i comuni compresi fra i 5mila e i 15mila abitanti cambia lo scenario della Valbisenzio in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il governo ha approvato l’election day per sabato 8 e domenica 9 giugno, riaprendo la possibilità concreta di una terza candidatura per i tre sindaci dell’Unione dei Comuni, attualemnte in carica. Ma cosa ne pensano i diretti interessati?

Il primo cittadino di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno (Cantagallo) non si sbilancia: "La candidatura per un eventuale terzo mandato è una scelta collettiva e non certo individuale. Per quanto mi riguarda sono abituato, in politica come nella vita quotidiana e nel lavoro, al confronto in termini di obiettivi raggiunti. Quindi qui si tratta di verificare, insieme, il lavoro fatto nell’interesse della comunità per rendere migliore il territorio e di valutare se e come proseguire questo lavoro. Non è una decisione personale, ma condivisa – aggiunge –. L’esperienza del sindaco di un piccolo comune è bellissima e impegnativa, ti mette alla prova perché occorre essere capaci di rispondere alle esigenze delle persone, gestendo insieme il ruolo di amministratore, le relazioni con i cittadini che vengono prima di tutto, la professione e la famiglia".

Anche per il sindaco di Vaiano Primo Bosil’eventuale ricandidatura dovrà essere una scelta condivisa: "Quella di fare il sindaco è una delle esperienze politiche più belle che possono capitare. Per me è stato un grande onore essere eletto dai vaianesi, impegnarmi per amministrare il Comune e restare accanto ai miei cittadini anche in tempi difficilissimi come quelli del Covid e dell’alluvione. Posso dire che neppure per un istante, negli anni, ho dimenticato di essere il sindaco. La ricandidatura al terzo mandato è una scelta sicuramente non solo mia, che deve vedere protagonista la mia famiglia, e deve coinvolgere la politica e la comunità, deve nascere dall’impegno che di tutti nell’affrontare sfide non certo banali come il dopo alluvione".

Anche Giovanni Morganti, sindaco di Vernio, interviene sulla questione: "Per me il progetto viene prima delle persone e la squadra è più importante del singolo. Su questi presupposti mi piacerebbe fondare il confronto per decidere chi potrebbe essere il prossimo candidato sindaco di Vernio. Non mi sottraggo certo – conclude – alla responsabilità di un ruolo costruttivo in un confronto che deve essere ampio e coinvolgere tutti coloro a cui interessa il futuro della nostra comunità".