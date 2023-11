Elaborare il post alluvione?. Apre lo spazio "emotivo" con psicologi in biblioteca

La colonna di protezione civile della Regione Marche ieri ha lasciato Seano. Il lavoro di 40 volontari ha contribuito a riempire e distribuire a case e negozi oltre 5000 sacchi di sabbia ed effettuare interventi di vuotatura dall’acqua in varia zone. La raccolta dei rifiuti prosegue ancora nelle strade e anche la via Statale è stata liberata dalle cataste di roba.

Inoltre Publiacqua informa i cittadini dei comuni dove si sono registrati e si stanno registrando problemi di approvvigionamento in conseguenza degli eventi meteo dei giorni scorsi che a Carmignano le autobotti sono posizionate nel capoluogo, al parcheggio in via Bicchi; aSeano nei pressi del supermercato Coop in via Chirico; a Comeana nel parcheggio di via Rossini e a Bacchereto si trova in piazza Verdi.

Ricordiamo anche che da martedì 14 novembre sarà aperto, gratuitamente, uno spazio per affrontare il post alluvione dal punto di vista emotivo.

Gli incontri saranno il 14, 21, 28 novembre e il 5, 12 dicembre dalle 21 alle 23 nella sala conferenze della biblioteca a Seano. Si tratta in questo caso di un luogo dove poter condividere insieme ad altre persone le emozioni provate, raccontare liberamente il proprio vissuto e le proprie emozioni con la consapevolezza che si verrà ascoltati senza giudizio.

Il gruppo sarà seguito da Barbara Noci, counselor, formatrice e conduttrice di gruppi di auto-aiuto e condivisione emotiva e Mariella Pavani, counselor biosistemico e formatrice della libera università dell’autobiografia. Per informazioni contattare il numero 055 8705520 oppure via mail scrivere a [email protected].

Alla Misericordia di Seano è tuttora in corso la distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità nel seguente orario: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Il Rione della Torre di Carmignano e il circolo di Santa Cristina a Mezzana organizzano per sabato 18 novembre (alle 20.15) la cena "Insieme per Seano" al circolo Mcl di Santa Cristina a sostegno delle famiglie alluvionate di Seano.

Per prenotazioni (entro il 16 novembre) scrivere messaggio whatsapp ai numeri 340 8342570 e 346 0265951. Il costo è 18 euro gli adulti, 10 euro i ragazzi da 5 a 10 anni e gratuita per i bambini fino a 5 anni di età.

M.S.Q.