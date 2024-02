"Educare all’affettività, serve legge"

Prima tappa in città, al circolo di Maliseti, per la campagna "Ora educazione!" lanciata nelle scorse settimane dal Pd della Toscana. Ieri pomeriggio all’iniziativa lanciata dai Giovani Democratic di Prato hanno partecipato tante associazioni e gruppi che sul territorio sono attivi nel combattere e prevenire tutte le forme di violenza di genere. Presenti in particolare Centro La Nara, Arcigay Prato Pistoia, Comitato Gay Lesbiche Bisessuali Trans + Prato, Intersezioni, La Piazza degli Studenti e tante altre realtà cittadine. A introdurre e spiegare la proposta di legge nazionale è stata Arjana Salimusaj, responsabile scuola dei GD Prato; poi i contributi dei deputati dem Marco Furfaro, Christian di Sanzo e Laura Boldrini, oltre a quelli dei consiglieri regionali Iacopo Melio e Ilaria Bugetti e del sessuologo Fabrizio Quattrini. Le conclusioni sono state affidate a Niccolò Ghelardini, segretario GD Prato.

"Il tema dell’educazione all’affettività – sottolinea Salimusaj – dovrà essere sempre più presente nei percorsi scolastici di ogni ordine e grado, ma abbiamo bisogno di una proposta strutturata, con finanziamenti adeguati, che preveda l’inserimento di metodologie innovative e coinvolgenti per studentesse e studenti, come ad esempio la peer education". Poi Ghelardini: "L’educazione all’affettività e alla sessualità, il tema della salute mentale sono trattati oggi in maniera sporadica, frammentata e non professionalizzata. La nostra iniziativa sta già dando buoni frutti in tanti comuni. Da Prato siamo pronti. Anche la nostra amministrazione sia in prima linea per chiedere una legge".