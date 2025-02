Editoria e partecipazione civica. Oggi il dibattito di AttivaPrato

Incontro promosso dall’associazione AttivaPrato questa sera alle 21 nella Sala Biagi della Provincia di Prato. Il tema scelto è "Editoria e partecipazione civica" due argomenti “apparentemente diversi e distanti fra loro ma, in realtà, direttamente connessi con la vera democrazia presente in ciascun Paese“ dicono gli organizzatori. "Più la stampa è libera e più i cittadini hanno modo di partecipare alla vita pubblica e più c’è libertà – spiega l’associazione AttivaPrato introducendo la serata – Ma proprio perché oggi il mondo dell’editoria è in crisi e la partecipazione civica fa passi indietro anziché in avanti ecco che c’è bisogno di una seria riflessione per cercare di invertire la rotta su entrambi i fronti, anche e soprattutto per difendere la democrazia".

Intorno al tavolo organizzato dall’associazione AttivaPrato siederanno alcuni rappresentanti dell’informazione cittadina: Luigi Caroppo, responsabile della redazione di Prato de La Nazione, Claudio Vannacci, direttore di Notizie di Prato, Giancarlo Gisonni, direttore di TvPrato, Paolo Nencioni del Tirreno. Sulla partecipazione civica interverranno invece il presidente e il vicepresidente di AttivaPrato, Paolo Sanesi e Carlo Ceragioli. All’incontro, che sarà moderato da Pasquale Petrella, è invitata tutta la cittadinanza. E’ previsto un intervento per un saluto anche del presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, che ha dato il patrocinio all’evento.