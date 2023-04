Edili, 7000 operai a disposizione

Sono centinaia i progetti già finanziati dal Pnrr per una ricaduta economica di oltre 81 milioni di euro nella provincia (54 milioni a Prato) secondo quanto riportato sul sito della Regione in costante aggiornamento. La dead line per vedere progetti realizzati e rendicontati è giugno 2026, cè da fare bene i conti: da un lato con la progettazione e dall’altro con la forza lavoro. Anche perché i cantieri saranno attivi in contemporanea, due anni e mezzo di fuoco in cui tutte le ditte edili avranno un ruolo. Una macchina che dovrà viaggiare alla perfezione e che invece ha già iniziato a scricchiolare. La forza lavoro del settore nell’area Prato, Pistoia e Lucca è rappresentata da circa 7000 addetti. Prima del 2008 erano oltre 9000, è innegabile quindi che siano meno le potenzialità del territorio. Inoltre la stragrande maggioranza delle imprese è di piccole dimensioni. La media è sotto 5 dipendenti, da qui la richiesta al governo delle associazioni di categoria di spacchettare i bandi in modo da creare lotti funzionali più piccoli e più accessibili tutte le tipologie di imprese senza tagliare fuori nessuno. Il Pnrr è un’occasione, ma il confine perché si traduca in un boomerang è sottile.