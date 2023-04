Edicole da salvare, c’è il bando Il Comune cerca un nuovo gestore

Edicole da salvare. Il Comune di Montemurlo cerca un gestore per l’edicola di piazza Donatori di sangue a Montemurlo. Lo scorso settembre il consiglio comunale aveva dato il via libera alla cessione gratuita dell’edicola da parte della ditta ‘Quadrifoglio’ e ora arriva il bando per cercare un gestore che possa riaprire un importante presidio di comunità che altrimenti rischia di scomparire del tutto.

"Le edicole rappresentano un valore civico per la diffusione dell’informazione e sono un punto di riferimento per la comunità - ha detto il sindaco Simone Calamai - Le edicole sono luoghi di abitudini consolidate della quotidianità, dove le persone vanno regolarmente, spesso acquistando lo stesso giornale, che l’edicolante non dimentica, ma anche offrendo altri servizi di prossimità. Crediamo, poi attraverso questo bando, di offrire una concreta opportunità di lavoro a chi si vuole mettere in gioco con un’attività già bene avviata e conosciuta in una zona centrale della città, che a breve potrà beneficiare anche dell’apertura del nuovo parco urbano".

Nel bando oltre all’edicola si trovano anche otto posti per l’esercizio del commercio al dettaglio per il settore alimentare. I posteggi sui quali poter svolgere commercio al dettaglio si trovano in località Campo Solare, due in piazza Don Milani, uno in via Parugiano di sotto (civici 96106), uno in via Oste al civico 78, uno in via Di Vittorio all’incrocio via Masaccio, in via Terni ed a Casa Cave.

La concessione per i posteggi fuori mercato e per l’edicola è per 12 anni. Gli interessati dovranno presentare domanda entro venti giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino della Regione Toscana, Burt. Il posteggio assegnato non potrà né essere ceduto a titolo definitivo né essere trasferito per tre anni a decorrere dalla di assegnazione. Il bando completo e il modello di domanda sono reperibili solo online sul sito istituzionale del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it.

La domanda in bollo va indirizzata al Comune di Montemurlo ‘Settore uso del territorio - Sueap’ tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] e firmata digitalmente o manualmente con allegato documento di identità.