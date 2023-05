Edicola chiude, il Comune la salva Ultimi giorni per affidare la gestione "Opportunità per chi cerca lavoro"

Un presidio sociale da salvare. Il Comune di Montemurlo cerca un gestore per l’edicola di piazza Donatori di sangue. Lo scorso settembre il consiglio comunale aveva dato il via libera alla cessione gratuita dell’edicola da parte della ditta ‘Quadrifoglio’ e ora arriva il bando per cercare un gestore che possa riaprire un importante presidio di comunità che altrimenti rischia di scomparire del tutto.

Ultimi giorni quindi per partecipare al bando per l’assegnazione dell’edicola acquisita dal Comune di Montemurlo nel settembre scorso e ancora senza un gestore. Per partecipare c’è tempo fino al prossimo 23 maggio. La concessione della gestione dell’edicola è di 12 anni. "L’edicola di piazza Donatori di sangue rappresenta una bella opportunità di lavoro per chi ha voglia di rimettersi in gioco con un’occupazione qualificata di grande valore civico - sottolinea il sindaco Simone Calamai -. Tra l’altro l’edicola di piazza Donatori di Sangue si trova in una posizione strategica nel cuore della città, a pochi passi dal nuovo parco urbano e dal municipio. Le edicole rappresentano un valore civico per la diffusione dell’informazione e sono un punto di riferimento per la comunità".

Nello stesso bando per la gestione dell’edicola si trovano anche otto posteggi per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore alimentare per i quali è possibile presentare domanda. I posteggi sui quali poter svolgere commercio al dettaglio si trovano in località Campo Solare, due in piazza Don Milani, uno in via Parugiano di sotto (civici 96106), uno in via Oste al civico 78, uno in via Di Vittorio all’incrocio via Masaccio, in via Terni tra i civici 11-13 ed infine a Casa Cave. Il bando completo e il modello di domanda sono visibili online sul sito istituzionale del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it. La domanda in bollo va indirizzata al Comune di Montemurlo “Settore uso del territorio – Sueap” tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] e firmata digitalmente o manualmente con allegato documento di identità in corso di validità.

Si.Bi.