Eden, Terminale, Pecci e Garibaldi: i film

Ecco i film sul grande schermo questa domenica. Tre proposte al cinema Eden. Da non perdere One life con uno strepitoso Anthony Hopkins nei panni di Nicholas Winton, inglese che salvò centinaia di bambini ebrei dai campi di concentramento, poco prima della seconda guerra mondiale: proiezioni alle 16, alle 18.15 e alle 21. Ci sono poi due commedie italiane: Succede anche nelle migliori famiglie di e con Alessandro Siani, alle 16, alle 18.15 e alle 21; 50 Km all’ora alle 16, alle 18.15 e alle 21. Il Terminale propone alle 10.30 con Cinefilante i corti di Storie coi fiocchi di neve; alle 16.15 e alle 21.15 l’ultimo film di Wim Wenders, Perfect Days, fra i candidati all’Oscar per il miglior film straniero, con una memorabile interpretazione dell’attore protagonista Koji Yakusho (nella foto), candidato all’Oscar, e Il ragazzo e l’airone di Miyazaki alle 18.45. Al Pecci ci sono La Chimera alle 16 e Trenque Lauquen Parte I alle 18.30 e parte II alle 21 entrambi in versione originale sottotitolata. Infine, a Il Garibaldi torna C’è ancora domani, il film dei record scritto diretto ed interpretato da Paola Cortellesi alle 19 e Anatomia di una caduta, ottimo thriller francese vincitore della Palma d’oro a Cannes 2023 alle 16.