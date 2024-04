Eden, Terminale e Pecci: i film di oggi

Cambia da oggi la programmazione al cinema Eden di via Cairoli. Sul grande schermo tre proposte: Confidenza alle 16, 18.30 e 21; Challengers alle 16, 18.30 e 21; Back to black alle 18.15 e Civil War alle 16 e alle 21. Al cinema Terminale di scena Cattiverie a domicilio, la divertente e intelligente commedia di Thea Sharrock, con Olivia Colman e Jessie Buckley, alle 19 e alle 21.15. Infine, al cinema Pecci oggi sono in programmazione tre titoli: alle 17 L’arpa birmana in versione originale con sottotitoli; alle 19.15 Non volere volare in versione originale con sottotitoli; alle 21.15 Gloria! il film che ha segnato il debutto alla regia di Margherita Vicario, in concorso alla Berlinale 2024, che ha entusiasmato pubblico e critica. Infine, a proposito di Pecci, da ricordare anche l’appuntamento di sabato con Pecci School Cinema: alle 16 ci sarà la lezione su Il cinema post-moderno di Roy Menarini, critico cinematografico e docente di cinema e industria culturale all’università di Bologna; alle 17.30 proiezione del film Videodrome di David Cronenberg (nella foto), con James Woods, Debbie Harry, Sonja Smits, in versione originale con sottotitoli.