Ecopellicce made in Prato. Eccellenza a New York

A Roma nella nuova aula dei gruppi parlamentari in via Campo Marzio ha fatto ingresso l’eccellenza made in Prato grazie al brand BB Couture. Nato appena cinque anni fa da un’idea di Barbra Cavallari, il brand che produce pellicce ecosostenibili coi prodotti del distretto pratese, ha conquistato una vasta clientela negli Stati Uniti, dove di recente ha partecipato alla fashion week di New York. Un’impresa, quella di Barbra nella quale è affiancata dalla figlia 26enne Giulia Silvestri, che è stata inserita tra le eccellenze italiane apprezzate in Usa e che ha ricevuto un riconoscimento nel corso del convegno "Imprenditori ed importatori, il sogno americano e il turismo di ritorno", svoltosi nella nuova aula dei gruppi parlamentari nella Capitale. In questa occasione sono stati premiati gli imprenditori di due settori, il food e la moda, che hanno promosso ed hanno iniziato ad esportare il made in Italy negli Stati Uniti.

Il brand BB Couture, già conosciuto in Italia per le ecopellicce anche da molti volti noti dello spettacolo e da influencer, ha scelto di scommettere sul mercato americano tanto che da febbraio scorso ha aperto il primo show room a New York. Un ingresso nel mercato americano che è valso a Barbra Cavallari il premio che le è stato consegnato dall’onorevole Mauro D’Attis e dall’onorevole Fuxia Nissoli Fitzgerald (gruppo Forza Italia in Usa) per eccellenza Italiana e per la promozione del made in Italy Oltreoceano.

"Siamo molto felici di aver ricevuto questo riconoscimento e anche se la strada è ancora lunga – annuncia Cavallari – cercheremo di far conoscere sempre in più paesi il nostro prodotto pensato, creato e lavorato da noi a Prato con tanta passione".

Sa.Be.