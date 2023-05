Economia e spiritualità a Villa del Palco

Ottava edizione del Festival Economia e Spiritualità: primo appuntamento a Villa del Palco domenica 4 giugno alle 15 con la tavola rotonda ad ingresso libero per riflettere su come le scienze possano entrare in dialogo con la spiritualità. Interverranno Federico Faggin, padre dei microprocessori, Paolo Gamberini SJ, scrittore e teologo, Pier Luigi Luisi, membro del Mind and Life Institute fondato da Francisco Varela e dal Dalai Lama, padre Guidalberto Bormolini (foto), religioso e antropologo, Daniela Lucangeli, presidente di mind4children e il neurobiologo Stefano Mancuso. La tavola rotonda, organizzato con il patrocinio del Comune di Prato, rappresentato da un saluto del sindaco Matteo Biffoni, sarà la conclusione di un importante ritiro che vede radunati alcuni tra i più grandi nomi della scienza e della fisica italiana noti a livello internazionale, a riflettere di scienza e spiritualità alla luce di quanto la scienza stessa ci dice con Albert Einstein: "La più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del mistero; sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza". In un mondo ipertecnicizzato, come dice uno dei padri dell’antropologia del ‘900, sorgerà un bisogno immenso di spiritualità.