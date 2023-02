Economia circolare, Prato insegna E la Commissione Europea la premia

La città di Prato è stata scelta dalla Commissione Europea come esempio internazionale per le buone pratiche di economica circolare. E così una delegazione composta dal sindaco Biffoni, dal presidente di Gida Brogi, dall’assessore Barberis e dal professore del Pin Borsacchi, è andata a Taiwan per siglare una partnership con la città di Taichung (2,5 milioni di abitanti). E nelle prossime settimane una delegazione di Taiwan sarà a Prato a visitare la città e l’impianto di riuso delle acque di Gida. "Soltanto la collaborazione tra le città potrà portare risultati efficaci e concreti nel medio e lungo periodo sul fronte ambientale – dice Biffoni -. Per questo integrare le diverse esperienze, imparare dagli errori e dai successi reciproci diventa fondamentale. Da questi tre giorni di visita torniamo con nuove idee per la nostra realtà e siamo pronti ad accogliere i tecnici di Taichung per far conoscere le attività portate avanti da Prato in questo ambito". Tra le esperienze visitate a Taichung, c’è stato particolare interesse per Prato per gli interventi di forestazione e di bosco verticale sviluppati in città, anche per l’abbattimento delle emissioni nei grandi cantieri, oltre a parchi come il Maple Garden con il vicino ‘Heart valley sustainable education park’ dove si uniscono le attività di ricerca con quelle di formazione per una sensibilizzazione ai temi ambientali. Sul fronte industriale Taichung ha un grande polo di sviluppo e ricerca nel ‘Central science and technology park’, dove si concentrano aziende del settore high-tech.