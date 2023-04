"Economia circolare, noi esempio Ecco perché eravamo a Taiwan"

"Prato e Milano sono state scelte dalla Commissione europea come esempi di buone pratiche per il raggiungimento degli obiettivi della neutralità climatica. Nell’ambito degli scambi internazionali la Commissione ha previsto uno scambio di esperienze di economia circolare tra Prato e Taichung. Questo è il motivo del viaggio, nell’ambito di progetti europei che stanno facendo di Prato un esempio internazionale". Il sindaco Biffoni precisa così il motivo del viaggio a Taiwan che è stato al centro, per qualche giorno, di un caso diplomatico fra Italia e Cina. Un caso che adesso sembra rientrato (non ci sono state ulteriori proteste dopo le spiegazioni ufficiali arrivate per bocca del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli all’ambasciatore Jia Guide), ma che in quei giorni ha richiesto uno sforzo diplomatico sull’asse Prato-Roma, con una telefonata fra il vice sindaco Faggi, il cerimoniere del Comune, Silli ed i suoi tecnici per gestire al meglio la situazione e una visita non istituzionale di tecnici di Taiwan a Prato a fine febbraio. Visita che si è poi svolta senza nessun incontro ufficiale.