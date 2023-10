Ecco Wes Anderson : "Un mondo a parte". Al Terminale rassegna sui primi capolavori

Da non perdere al Terminale la rassegna a cura del Mabuse dedicata a Wes Anderson, in occasione dell’uscita del suo ultimo film, Asteroid City: un’opera che ha decisamente diviso critica e pubblico. Quattro film a partire da martedì (inizio 21.15) per riscoprire gli esordi del regista texano, quattro capolavori della sua filmografia più lontana. "Un mondo a parte, il cinema di Wes Anderson" è il titolo dell’iniziativa: martedì 24 ottobre sul grande schermo Rushmore, martedì 31 ottobre I Tenenbaum, il 14 novembre Le avventure acquatiche di Steve Zissou e il 21 novembre Fantastic mr. Fox.

Osannato dalla critica, premiato ai principali festival cinematografici, apprezzato da un pubblico alternativo e sofisticato, Wes Anderson è ormai divenuto un autore di culto. Dal 2021 ha realizzato ben due nuovi lungometraggi, oltre a quattro corti per Netflix basati su adattamenti di racconti di Roald Dahl. "Il Wes Anderson che preferiamo – dicono i cinefili del Mabuse – è però quello degli esordi, libero dal peso delle aspettative e creatore di un cinema in cui la storia ha ancora una certa prevalenza sulla messinscena e l’emotività sul dettaglio: una magnifica ossessione, quest’ultima, divenuta via via sempre più importante, diremmo quasi fagocitante, nelle sue opere successive".

Il percorso di Anderson inizia nel 1996, quando dirige Bottle Rocket, un cortometraggio immediatamente notato dal produttore James L. Brooks. Sarà quest’ultimo a dargli mano per farlo diventare il suo primo film lungo. È però con Rushmore prima e soprattutto con I Tenenbaum poi, che Anderson riesce ad imporsi come autore di riferimento all’interno della nuova generazione di registi statunitensi. Impossibile per Hollywood non notare una figura così geniale e sui generis: una condizione che presto permette ad Anderson di far gravitare attorno a sé una cerchia di grandi interpreti che faranno di tutto (fino a tagliarsi lo stipendio al minimo sindacale) pur di lavorare con lui, anche solo per un cameo: Bill Murray, Scarlett Johansson, Adrien Brody, Edward Norton, Tilda Swinton, per dirne solo alcuni. Accanto a questa parata di star, Anderson collabora però fin dall’inizio con una serie di figure che hanno accompagnato la sua crescita artistica e professionale sin dai tempi del college: i fratelli Wilson (attori e sceneggiatori dei suoi primi film), Noah Baumbach (con cui scrive Le Avventure Acquatiche di Steve Zissou e il primo sconfinamento nel cinema d’animazione, Fantastic Mr. Fox), Jason Schwartzman e Roman Coppola.

Ma la fiducia del suo cast non è che uno degli aspetti che rende unici e irripetibili i film di Wes Anderson. Tutto nel suo cinema – aspetti tecnici compresi – concorre alla creazione di un mondo parallelo, old fashioned e fiabesco, dove anche la routine diventa giocosa e straordinaria. È questo probabilmente che rende Wes Anderson un autore così seguìto: chi vede e apprezza i suoi film sente di fare (o vorrebbe fare) parte di quel mondo.