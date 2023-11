Ecco "Sport for inclusion week". Due giorni speciali all’aria aperta

La fondazione Opera santa Rita, presieduta da Renza Sanesi (nella foto), partecipa alla prima edizione "Sport for Inclusion Week", una settimana dedicata allo sport inclusivo per combattere le fragilità e promuovere la salute pubblica. Sport for Inclusion Network è la prima rete tematica tra fondazioni in Italia con 25 soci e raccoglie le pratiche più interessanti di sport inclusivo.

Due le giornate speciali in programma a Prato. Sabato 2 dicembre ritrovo alle 9 al campo sportivo Coiano santa Lucia nel viale Galilei e partenza per un’escursione urbana in bicicletta lungo le ciclovie fino alle Cascine di Tavola (pranzo al sacco); rientro alle 16.

Domenica 3 dicembre ritrovo alle 9 presso "Il Pinzale", via Brugnani a Tavola, trekking facile con tappe lungo il parco museo Quinto Martini; il podere Casale di Sotto; il podere Casale di Sopra; la villa Amata (pranzo a sacco). Rientro alle 16. Per informazioni www.sentieroblu.it; [email protected]; 392-9093755.